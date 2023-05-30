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Костенко высказалась о критике свекрови по поводу отношений с Тарасовым

Модель Анастасия Костенко призналась, что спокойно отнеслась к критике матери футболиста Дмитрия Тарасова.

Костенко высказалась о критике свекрови
© Газета.Ru

Костенко заявила, что каждый человек имеет право на собственное мнение. Более того, по словам модели, мнение матери мужа никак не влияет на ее отношения с футболистом.

"Мы взрослые, самостоятельные люди со своими головами на плечах", - заключила Костенко.

В YouTube-шоу Честное слово" Ольга Тарасова заявила под детектором лжи, что Костенко и ее сын не подходят друг к другу. Аппарат показал, что женщина ответила честно.

Тарасов и Костенко поженились 9 января 2018 года. Пара воспитывает троих детей - двух дочерей Милану и Еву, а также сына Алексея.

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