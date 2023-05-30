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Анастасия Макеева заявила, что вообще не ссорится с мужем

Актриса Анастасия Макеева рассказала в беседе с mk.ru о взаимоотношениях с мужем Романом Мальковым. Макеева призналась, что вообще не спорит с мужем.

Анастасия Макеева заявила, что вообще не ссорится с мужем
© Газета.Ru

По словам артистки, в их союзе не возникает разногласий.

"Один предлагает, например, что-то, а другой: "Ну, классная идея! Давай!" И все", - поделилась актриса.

Она отметила, что ее отношения с мужем гармоничные. Также у супругов сходятся цели в жизни.

29 мая Макеева и Мальков отпраздновали двулетнюю годовщину венчания. Перед церемонией возлюбленные ходили исповедоваться в церковь. Также они причастились и поговорили с духовным отцом.

"Некоторым, наверное, на нас неловко даже смотреть, но никаких разногласий и ссор у нас не происходит. Может быть, это именно потому, что мы венчанные. Многие очень боятся в браке венчаться, а нас очень сильно оберегает Господь, поэтому мы дружно живем", - отметила Макеева.

Макеева была замужем четыре раза. Ее первым супругом был актер Петр Кислов. Брак продлился семь месяцев. Кислов рассказывал, что не любил артистку.

В 2010-м актриса вышла замуж за музыканта Глеба Матвейчука. Через восемь лет брака они развелись.

В 2019-м Макеева сыграла свадьбу с адвокатом Александром Саковичем. В 2020-м актриса рассталась с супругом из-за имен.

В 2021-м артистка вышла замуж за Малькова.

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