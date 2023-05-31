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Алена Рапунцель раскрыла свой вес и обнажилась перед публикой

Знаменитость набрала много лишних килограммов во время беременности.

Рапунцель раскрыла свой вес и обнажилась перед публикой
© WomanHit.ru

Бывшая участница телешоу «Дом 2» Алена Рапунцель показала поклонникам свою фигуру в нижнем белье. Звезда рассказала, что тело приобрело рельеф, когда она подкорректировала рацион и начала заниматься спортом. Теперь знаменитость весит 57 килограммов при росте 175 сантиметров.

Алена призналась, что во время второй беременности набрала 20 килограммов. Экс-участница проекта каждое утро начинала с тренировки, а также она перестала есть жирное, жареное и сладкое. Кроме этого, звезда по 40—60 минут три раза в день носила специальный послеродовой бандаж, чтобы живот мог быстрее вернуться в прежнее состояние.

Напомним, Рапунцель воспитывает двух сыновей от разных мужчин. Старшего наследника Богдана знаменитость родила от Ильи Яббарова. Вторым избранников Алены стал Илья Семин, которому она подарила сына Святослава. В июле прошлого года пара развелась.

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