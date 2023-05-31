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Белла Торн показала фигуру в купальнике после помолвки

Американская актриса и певица Белла Торн показала селфи в откровенном наряде.

Белла Торн показала фигуру в купальнике после помолвки
© Кадр из фильма "Маскарад"

Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

25-летняя знаменитость позировала в слитном синем купальнике с прямой линией декольте. Девушка предстала перед зеркалом в полный рост, согнув одну ногу в колене и демонстрируя стройную фигуру и покрытую татуировками кожу. При этом она распустила уложенные волнами волосы и дополнила образ браслетами, кольцами и серьгами.

Lenta.ru

Кроме того, в одной из публикаций в аккаунте Торн сообщила о своей помолвке, выложив фото с кольцом на безымянном пальце. Известно, что ее избранником стал кинопродюсер Марк Эммс.

Ранее Белла Торн также снялась в откровенном виде. 25-летняя знаменитость поделилась с подписчиками снимком, на котором она позировала обнаженной в ванной комнате.

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