$80.69+0.6386.51+0.61

Виктория Дайнеко заявила, что не соблюдает строгую диету

Певица Виктория Дайнеко призналась, что больше ее заботит летний гардероб, нежели цифра на весах.

Виктория Дайнеко заявила, что не соблюдает строгую диету
© runews24.ru

По словам артистки, она не придерживается диет и просто ждет начала лета. Подготовка Виктории к теплому сезону заключается в подготовке гардероба.

«К лету не готовлюсь, на диетах не сижу, поэтому просто жду», - рассказала Дайнеко в интервью «Пятому каналу».

Исполнительница отметила, что больше ее беспокоит вопрос одежды. Виктория поняла, что летом ей будет нечего носить, поэтому она хочет провести шоппинг.

Артистка объяснила, что она придерживает правильного рациона весь год, поэтому ей не нужно соблюдать строгую диету.

Поклонники отметили, что в последнее время формы Виктории стали четче, певица заметно похудела.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий