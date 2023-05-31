Виктория Дайнеко заявила, что не соблюдает строгую диету

Певица Виктория Дайнеко призналась, что больше ее заботит летний гардероб, нежели цифра на весах.

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По словам артистки, она не придерживается диет и просто ждет начала лета. Подготовка Виктории к теплому сезону заключается в подготовке гардероба.

«К лету не готовлюсь, на диетах не сижу, поэтому просто жду», - рассказала Дайнеко в интервью «Пятому каналу».

Исполнительница отметила, что больше ее беспокоит вопрос одежды. Виктория поняла, что летом ей будет нечего носить, поэтому она хочет провести шоппинг.

Артистка объяснила, что она придерживает правильного рациона весь год, поэтому ей не нужно соблюдать строгую диету.