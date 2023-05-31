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Экс-участница "Пацанок" рассказала о предстоящем удалении опухоли

Участница шоу "Пацанки" Наталья Гончарова рассказала о том, что ей предстоит операция по удалению опухоли. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Звезда "Пацанок" рассказала о предстоящем удалении опухоли
© Соцсети

После того, как у девушки нашли опухоль, врачи сделали биопсию и установили, что у нее начальная стадия рака щитовидной железы. Теперь она готовится к операции по удалению опухоли.

Сама Гончарова точно не знает, как будет происходить операция. по ее словам, ей частично или полностью удалят щитовидную железу. После этого последует долгий период восстановления и обследования.

Внешние признаки заболевания щитовидной железы

Она призналась, что ей психологически страшно и морально тяжело, но она старается сохранять оптимизм.

"С этим можно жить и впереди только самое лучшее", — написала Гончарова.

Ранее сообщалось, что врач назвала тех, кому нужно проверить щитовидную железу.

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