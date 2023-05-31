Кейт Хадсон поделилась фото топлес и вызвала споры в Сети

Американская актриса Кейт Хадсон снялась топлес и вызвала споры в сети.

© Кадр из фильма "Девушка моего лучшего друга"

Соответствующая публикация и комментарии к ней появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

43-летняя знаменитость поделилась серией откровенных фото, на которых она запечатлена отдыхающей у бассейна. Так, на одном снимке звезда позирует в черно-красных плавках, прикрыв книгой обнаженную грудь. На другом кадре она повернулась спиной к камере, демонстрируя свою подтянутую фигуру.

Lenta.ru

Одни поклонники восхитились внешним видом актрисы, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 312 тысяч лайков. «Ты выглядишь потрясающе. Нет ничего сексуальнее, чем женщина, которая чувствует себя комфортно в собственном теле», «Какая ты красивая», «Потрясающая Кейт», «От фигуры нельзя глаз оторвать», «Ты являешься примером для многих мамочек. Показывай такие фото почаще», — высказывались они.

В то же время были и те подписчики, которые не оценили фотосессию Хадсон. «Необязательно выставлять себя голой. Ты прекрасна без таких фото», «Зачем? Пожалуйста, остановись», «Это уже слишком. Ты же мама!», «Хватит привлекать к себе внимание», «Смотрится все это ужасно, если честно», — писали пользователи сети.