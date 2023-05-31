Актер Аль Пачино ждет ребенка от женщины на 54 года моложе
29-летняя возлюбленная 83-летнего актера Аль Пачино готовится родить от него ребенка. Об этом пишет TMZ.
Актер с прошлого года встречается с Нур Альфаллах, которая родилась и выросла в обеспеченной семье. До этого у нее были романтические отношения с другими известными людьми, в частности с музыкантом Миком Джаггером, актером Клинтом Иствудом и миллиардером Николасом Берггрюэном.
У Аль Пачино трое детей от предыдущих возлюбленных, которые тоже были значительно моложе его. По словам Мейталь Доэн, встречавшейся с Пачино два года, разница в возрасте влияла на отношения. В ее случае именно она послужила одной из главных причин расставания.