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Актер Аль Пачино ждет ребенка от женщины на 54 года моложе

29-летняя возлюбленная 83-летнего актера Аль Пачино готовится родить от него ребенка. Об этом пишет TMZ.

Актер с прошлого года встречается с Нур Альфаллах, которая родилась и выросла в обеспеченной семье. До этого у нее были романтические отношения с другими известными людьми, в частности с музыкантом Миком Джаггером, актером Клинтом Иствудом и миллиардером Николасом Берггрюэном.

У Аль Пачино трое детей от предыдущих возлюбленных, которые тоже были значительно моложе его. По словам Мейталь Доэн, встречавшейся с Пачино два года, разница в возрасте влияла на отношения. В ее случае именно она послужила одной из главных причин расставания.

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Ранее Аль Пачино объяснил, почему Харрисон Форд обязан ему карьерой.

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