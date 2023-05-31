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Эмин Агаларов ушел из компании отца

Музыкант и бизнесмен Эмин Агаларов ушел из компании отца Crocus Group. Об этом сообщает ТАСС. Сам он планирует сосредоточиться на развитии собственных проектов.

Эмин Агаларов ушел из компании отца
© РИА Новости

Он занимал должность вице-президента Crocus Group на протяжении 22 лет, а теперь говорит, что масштабы его собственной работы выросли, поэтому он вынужден оставить должность в компании отца. По словам Агаларов, он развивает другие бизнесы: рестораны, фитнес-центры и остальные заведения.

Эмин Агаларов также останется президентом медиахолдинга "Жара".

Эмин Агаларов признался, что терпит убытки

Ранее сообщалось, что Эмин Агаларов трогательно обратился к бывшей жене.

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