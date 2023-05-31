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Стало известно, с кем встречается бывший муж Полины Гагариной

Бывший муж певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков намекнул на отношения с актрисой Софьей Синицыной. Они опубликовали в своих социальных сетях совместные снимки.

Стало известно, с кем встречается бывший муж Полины Гагариной
© Вечерняя Москва

На одном снимке фотограф держит актрису за колено, на другом — приобнимает. При этом Исхаков явно симпатизирует артистке: он ставит сердечки под ее постами и делает комплименты.

Развод Гагариной и Исхакова произошел зимой 2020 года, но градус напряжения в их отношениях до сих пор не упал. Так, артистка выпустила новый трек под названием «Вода». Песня посвящена истории о расставании и любовной драме.

После развода с Исхаковым артистка засекретила личную жизнь и не делится новостями о новых романах. На светские мероприятия она приходит одна, хотя и говорит в интервью, что ее «сердце занято». По слухам, Гагарина уже давно тайно встречается с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Их много раз видели вместе на свиданиях, но певица не раскрывает статуса их отношений.

В июле прошлого года Исхаков заявил в социальных сетях о готовности снова жениться. Вскоре он получил первое интересное предложение, которое его, похоже, заинтересовало.

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