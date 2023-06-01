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Эль Фаннинг в образе Грейс Келли снялась в рекламе Cartier

Американская актриса Эль Фаннинг стала амбассадором бренда Cartier и снялась в новой рекламе. Соответствующие кадры опубликовал бренд в социальных сетях.

Эль Фаннинг в образе Грейс Келли снялась в рекламе Cartier
© Газета.Ru

25-летняя Эль Фаннинг снялась в новой рекламе ювелирного бренда Cartier. В кадре она повторила образ княгини Монако Грейс Келли. Съемки проходили на Лазурном берегу. Видео снималось по воспоминаниям о жизни и киносъемках княгини. Эль Фаннинг позировала в украшениях бренда, а также в винтажных нарядах.

В начале мая стало известно, что Фаннинг стала новым глобальным амбассадором бренда, а также лицом коллекции Grain de Café. В честь начала сотрудничества с домом Фаннинг появилась на Met Gala в украшениях Grain de Café.

Ранее сообщалось, что Эль Фаннинг в «голом» металлическом платье появилась на вечере Paco Rabanne. 25-летняя Эль Фаннинг предпочла для вечера бренда Paco Rabanne «голое» металлическое платье из коллекции Fall Winter 2023. Образ дополнили серебряные мюли на высоком каблуке.

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