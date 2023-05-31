Молчать нельзя: звезды, столкнувшиеся с домогательствами

Они откровенно рассказали о пережитом.

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После начала движения MeToo множество известных личностей смогли откровенно рассказать о домогательствах, с которыми столкнулись. Чьи-то истории подвергаются сомнению (один из самых громких примеров — признание Елены Прокловой, намекнувшей, что к ней проявлял настойчивое внимание Олег Табаков), другим верят абсолютно все.

Ирина Безрукова

Одна из самых элегантных актрис после откровений Елены Прокловой призналась, что и сама подвергалась домогательствам. Режиссеры и спонсоры пытались манипулировать Ириной, добиваясь близости с ней. Впервые с таким отношением актриса столкнулась, когда ей было 25. Молодая мама отправилась на съемки и, видимо, очень понравилась режиссеру. Мужчина при всех прижал к себе Безрукова. Ирина не растерялась, тут же дав пощечину наглецу.

Вскоре с актрисой произошел еще один случай. Продюсер пригласил ее в номер отеля, заверив, что там будет его жена. Но мужчина обманул и начал приставать к Ирине, ей едва удалось избежать.

Татьяна Васильева

В отличие от Елены и Ирины, актриса приняла правила игры. Она считает, что так давно в шоу-бизнесе: выгодные роли обмениваются на интим. Васильева посетовала, что ей множество раз приходилось сближаться с нежеланными мужчинами ради успеха в карьере. О произошедшем она не жалеет, но сетует, что ситуацию нужно менять.

Денис Матросов

Актер рассказал, что в театральной и кино среде жертвами домогательств становятся не только женщины, но и мужчины. Сам Денис получил непристойное предложение во время съемок в сериале «Кармелита». Матросов был настолько шокирован, что не сдержался и применил силу. По его словам, обидчик несколько дней не мог выйти из дома.

Нюша

Молодая певица тоже не избежала домогательств, она была совсем юной, когда попала в офис к известному продюсеру. Мужчина предложил ей раздеться, а исполнительница побоялась ослушаться.