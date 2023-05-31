Молчать нельзя: звезды, столкнувшиеся с домогательствами
Они откровенно рассказали о пережитом.
После начала движения MeToo множество известных личностей смогли откровенно рассказать о домогательствах, с которыми столкнулись. Чьи-то истории подвергаются сомнению (один из самых громких примеров — признание Елены Прокловой, намекнувшей, что к ней проявлял настойчивое внимание Олег Табаков), другим верят абсолютно все.
Ирина Безрукова
Одна из самых элегантных актрис после откровений Елены Прокловой призналась, что и сама подвергалась домогательствам. Режиссеры и спонсоры пытались манипулировать Ириной, добиваясь близости с ней. Впервые с таким отношением актриса столкнулась, когда ей было 25. Молодая мама отправилась на съемки и, видимо, очень понравилась режиссеру. Мужчина при всех прижал к себе Безрукова. Ирина не растерялась, тут же дав пощечину наглецу.
Вскоре с актрисой произошел еще один случай. Продюсер пригласил ее в номер отеля, заверив, что там будет его жена. Но мужчина обманул и начал приставать к Ирине, ей едва удалось избежать.
Татьяна Васильева
В отличие от Елены и Ирины, актриса приняла правила игры. Она считает, что так давно в шоу-бизнесе: выгодные роли обмениваются на интим. Васильева посетовала, что ей множество раз приходилось сближаться с нежеланными мужчинами ради успеха в карьере. О произошедшем она не жалеет, но сетует, что ситуацию нужно менять.
Денис Матросов
Актер рассказал, что в театральной и кино среде жертвами домогательств становятся не только женщины, но и мужчины. Сам Денис получил непристойное предложение во время съемок в сериале «Кармелита». Матросов был настолько шокирован, что не сдержался и применил силу. По его словам, обидчик несколько дней не мог выйти из дома.
Нюша
Молодая певица тоже не избежала домогательств, она была совсем юной, когда попала в офис к известному продюсеру. Мужчина предложил ей раздеться, а исполнительница побоялась ослушаться.
«Я была очень растеряна и подумала, что так надо. Он до меня не дотрагивался, только смотрел, но мне было очень неприятно», — вспомнила Нюша.