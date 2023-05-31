Мамаевой сделали операцию из-за последствий экстремального похудения

«Ну вот меня и прооперировали, все закончилось. После сильного похудения у меня начался птоз ягодиц. Из-за него ягодичные импланты встали не так, как нужно. То ли карман растянулся, то ли что-то другое. Имлпатны просто уезжали в сторону. Выглядело некрасиво. Поэтому понадобилась операция, и ее делали сразу два хирурга: Тимур Хайдаров и Самир Седышев. Самир выполнил подтяжку ягодиц, а Тимур — замену имплантов. Операция сложная, но ребята настолько круты, что справились на 100%. Кстати, прямо во время операции они придумали, как поставить импланты при отсутствии жира — то есть очень худым девчонкам. Я смотрю в зеркало, и мне уже все нравится!» — сообщила в запрещенной сети Алана Мамаева.