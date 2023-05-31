Кафельникова снялась для рекламы купальников

Российская модель Алеся Кафельникова снялась в откровенных образах для модного бренда Etam. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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24-летняя манекенщица поделилась с подписчиками в сторис снимками с фотосессии. Так, сначала она предстала перед камерой в раздельном купальнике зеленого цвета, состоящем из бюстгальтера с золотистой застежкой посередине и плавок на высокой посадке. Кроме того, знаменитость показала подтянутое тело в черном бикини с вырезами на бедрах.

При этом визажисты сделали в макияже акцент на натуральность. Стилисты, в свою очередь, дополнили образ объемными золотыми серьгами и белым чокером.