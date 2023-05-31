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Ким Кардашьян намекнула на новые отношения

Успешной бизнес-леди откровенно не везет в любви.

Ким Кардашьян намекнула на новые отношения
© Inc-News

После громкого развода с Канье Уэстом и неудачного завершения романа с Питом Дэвидсоном знаменитая теледива Ким Кардашьян достаточно долго была одна.

Более того, красотка публично признавалась, что ей в таком состоянии комфортно, и она пока не готова к новым отношениям.

Но, то ли Ким лукавила, то ли любовь нечаянно нагрянула – однако инсайдеры сообщают о новом увлечении знаменитости.

Со ссылкой на знакомых Ким говорится, что есть некий человек, который ей по-настоящему интересен и с которым она бы хотела быть рядом.

Их отношения с этим «инкогнито» еще в самом начале, еще пока оба робеют и ограничиваются легким флиртом. Однако Кардашьян уже якобы влюблена и только и ждет, когда ее новый потенциальный партнер начнет форсировать события.

Между тем поклонники и папарацци уже устроили целое расследование, чтобы выявить имя очередного претендента на сердце богатой, красивой, но не слишком удачливой в любви знаменитости.

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