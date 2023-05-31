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Инстасамка назвала последнюю вещь, которую ей муж купил

Исполнительница суперхита «За деньги да» Инстасамка, где много раз повторяется фраза «муж купил» назвала последнюю вещь, которую ей купил муж. В шоу Басты MC Taxi, гостьей которого Даша Зотеева (настоящее имя артистки) стала вместе с супругом, рассказала, что недавно он купил ей подвеску Louis Vuitton почти за миллион рублей. «Красивая?» — поинтересовался Василий Вакуленко. «Очень!» — призналась девушка.

Инстасамка назвала последнюю вещь, которую ей муж купил
© Super.ru

Ведущий также отметил, что эта песня должна быть гимном всех женщин. Муж Инстасамки и по совместительству ее продюсер рассказал занятную историю о том, как создавался этот хит. Оказалось, что вдохновением для «За деньги да» стала для Moneyken (псевдоним супруга Даши) резидент Comedy Club Марина Кравец! Вернее, ее образ и интонации в шоу.

Ранее Инстасамка показала, как выглядела до всех изменений внешности.

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