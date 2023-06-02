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Певица Юлианна Караулова призналась, что столкнулась с хейтерами из-за участия в 5sta Family

Певица Юлианна Караулова вспомнила, как столкнулась с негативной реакцией поклонников 5sta Family, когда стала участницей группы. Ее слова цитирует Teleprogramma.pro.

Караулова призналась, что столкнулась с хейтерами из-за 5sta Family
© Газета.Ru

В 2011 году Караулова стала солисткой группы вместо Лои. По словам звезды, фанаты остались недовольны заменой. Сейчас артистка столкнулась с похожей ситуацией, когда стала ведущей шоу «Кто хочет стать миллионером?».

«Когда-то я уже сталкивалась с подобной ситуацией, когда пришла на место другой солистки группы 5sta Family. Тогда реакция была сильно хуже, чем в этот раз, негатива было больше», — призналась Караулова.

По словам певицы, она ожидала больше негатива в свой адрес после прихода в «Кто хочет стать миллионером?». «Несмотря на долгие годы в шоу-бизнесе, я по-прежнему расстраиваюсь, когда читаю негативные комментарии в свой адрес. Но тем не менее сейчас больше хороших откликов», — отметила Караулова.

В 2015 году Юлианна Караулова покинула 5sta Family. После нее солисткой группы была Лера Козлова, однако она покинула проект, после чего в коллектив вернулась Лоя.

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