Караулова призналась, что столкнулась с хейтерами из-за 5sta Family

Певица Юлианна Караулова вспомнила, как столкнулась с негативной реакцией поклонников 5sta Family, когда стала участницей группы. Ее слова цитирует Teleprogramma.pro.

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В 2011 году Караулова стала солисткой группы вместо Лои. По словам звезды, фанаты остались недовольны заменой. Сейчас артистка столкнулась с похожей ситуацией, когда стала ведущей шоу «Кто хочет стать миллионером?».

«Когда-то я уже сталкивалась с подобной ситуацией, когда пришла на место другой солистки группы 5sta Family. Тогда реакция была сильно хуже, чем в этот раз, негатива было больше», — призналась Караулова.

По словам певицы, она ожидала больше негатива в свой адрес после прихода в «Кто хочет стать миллионером?». «Несмотря на долгие годы в шоу-бизнесе, я по-прежнему расстраиваюсь, когда читаю негативные комментарии в свой адрес. Но тем не менее сейчас больше хороших откликов», — отметила Караулова.