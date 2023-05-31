49-летняя Бекинсейл ответила на обвинения в пластике

Британская актриса Кейт Бекинсейл ответила на слухи об улучшении внешности посредством пластических операций. Соответствующее высказывание появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

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49-летняя знаменитость опубликовала снимок с ковровой дорожки Каннского кинофестиваля, на которой она позирует в вечернем платье модного дома Zuhair Murad Couture. Один из фанатов восхитился внешним видом телезвезды и поинтересовался, какие хирургические вмешательства помогают ей выглядеть таким образом.

Бекинсейл на комментарий поклонника призналась под публикацией: «Никаких подтяжек, ботокса, лазера, филлеров и ринопластик. Я делаю только уходовые процедуры для лица, но не пластику. Возможно, в скором времени попробую лазер, но боюсь».