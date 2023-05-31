Пиар-директор Крида опровергла слухи о конфликте певца и участницы "Голоса"

Пиар-директор Егора Крида Мария Кордупель прокомментировала в беседе с Super отказ певца выпустить совместный трек с финалисткой шоу «Голос.Дети» Миланой Пономаренко.

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Кордупель уточнила, что информация о конфликте между Кридом и Пономаренко не соответствует действительности. По словам пиар-директора, после окончания шоу «Голос. Дети» была идея выпустить видео на трек «Прекрасное далеко». После просмотра первой сборки также хотели доснять еще кадры с другими участниками проекта. Однако из-за плотного графика Крида пришлось отказаться от этой идеи и не выпускать работу.

«Новому продюсеру участницы рекомендую популяризировать участницу посредством новых музыкальных качественных работ, а не придумывать «сказки», хотя, возможно, этот формат ему ближе — цепляться за имя Егора Крида», — заключила Кордупель.