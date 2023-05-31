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Пиар-директор Егора Крида опровергла слухи о конфликте между певцом и участницей "Голос. Дети"

Пиар-директор Егора Крида Мария Кордупель прокомментировала в беседе с Super отказ певца выпустить совместный трек с финалисткой шоу «Голос.Дети» Миланой Пономаренко.

Пиар-директор Крида опровергла слухи о конфликте певца и участницы "Голоса"
© Газета.Ru

Кордупель уточнила, что информация о конфликте между Кридом и Пономаренко не соответствует действительности. По словам пиар-директора, после окончания шоу «Голос. Дети» была идея выпустить видео на трек «Прекрасное далеко». После просмотра первой сборки также хотели доснять еще кадры с другими участниками проекта. Однако из-за плотного графика Крида пришлось отказаться от этой идеи и не выпускать работу.

«Новому продюсеру участницы рекомендую популяризировать участницу посредством новых музыкальных качественных работ, а не придумывать «сказки», хотя, возможно, этот формат ему ближе — цепляться за имя Егора Крида», — заключила Кордупель.

Ранее Пономаренко рассказала, что Крид пообещал ей выпустить совместный трек «Прекрасное далеко». Однако, по словам певицы, артист отказался от идеи, узнав, что у нее появилась новая команда. Звезда написал «удачи» и удалил переписку. Пономаренко пыталась дозвониться до Крида, но тот перестал отвечать. Певица отметила, что данная ситуация сильно ударила по ее психике. Девушке пришлось обратиться к психотерапевту.

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