Поклонникам понравилась естественная красота Юлии Меньшовой
Российская актриса Юлия Меньшова без стеснения решила показать себя во всей красе. Артистка снялась в гримёрке перед выходом на театральную сцену. Мнения в Сети, по традиции, разделились.
На селфи 53-летняя Юлия Меньшова предстала без косметики, выглядела она, как обычная женщина средних лет. Обычно же артистка ухожена, с безупречным макияжем.
Комментаторы отметили, что Юлия Меньшова стала хуже выглядеть после смерти отца – она тяжело переживала его уход. Но при этом у актрисы нет морщин, синяков, мешков под глазами, дряблой кожи.
«Сама на себя что-то не похожа»
«Страшненькая какая-то», - пишут комментаторы.
Но на защиту актрисы вышли её поклонники – россияне заявили, что Юлия Меньшова выглядит естественно, а звёздам лучше у неё учиться.
«Выглядит на свой возраст»
«Если все звёзды снимут макияж, то все в шоке будут от их «красоты»
«Юля прекрасно выглядит. Посмотрите на наших молодых звёзд. Губы у всех «уточкой», маски на лицах, без эмоций лицо. Все как клоны»
«Какую же чушь и ерунду вы пишете. Юлия прекрасно выглядит без макияжа», - звучат противоположные мнения.