$80.99+0.3186.50-0.01

Поклонникам понравилась естественная красота Юлии Меньшовой

Российская актриса Юлия Меньшова без стеснения решила показать себя во всей красе. Артистка снялась в гримёрке перед выходом на театральную сцену. Мнения в Сети, по традиции, разделились.

Поклонникам понравилась естественная красота Юлии Меньшовой
© 1Рег_2x2.su

На селфи 53-летняя Юлия Меньшова предстала без косметики, выглядела она, как обычная женщина средних лет. Обычно же артистка ухожена, с безупречным макияжем.

Комментаторы отметили, что Юлия Меньшова стала хуже выглядеть после смерти отца – она тяжело переживала его уход. Но при этом у актрисы нет морщин, синяков, мешков под глазами, дряблой кожи.

«Сама на себя что-то не похожа»

«Страшненькая какая-то», - пишут комментаторы.

1Рег_2x2.su

Но на защиту актрисы вышли её поклонники – россияне заявили, что Юлия Меньшова выглядит естественно, а звёздам лучше у неё учиться.

«Выглядит на свой возраст»

«Если все звёзды снимут макияж, то все в шоке будут от их «красоты»

«Юля прекрасно выглядит. Посмотрите на наших молодых звёзд. Губы у всех «уточкой», маски на лицах, без эмоций лицо. Все как клоны»

«Какую же чушь и ерунду вы пишете. Юлия прекрасно выглядит без макияжа», - звучат противоположные мнения.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий