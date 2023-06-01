Поклонникам понравилась естественная красота Юлии Меньшовой

Российская актриса Юлия Меньшова без стеснения решила показать себя во всей красе. Артистка снялась в гримёрке перед выходом на театральную сцену. Мнения в Сети, по традиции, разделились.

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На селфи 53-летняя Юлия Меньшова предстала без косметики, выглядела она, как обычная женщина средних лет. Обычно же артистка ухожена, с безупречным макияжем.

Комментаторы отметили, что Юлия Меньшова стала хуже выглядеть после смерти отца – она тяжело переживала его уход. Но при этом у актрисы нет морщин, синяков, мешков под глазами, дряблой кожи.

«Сама на себя что-то не похожа»

«Страшненькая какая-то», - пишут комментаторы.

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Но на защиту актрисы вышли её поклонники – россияне заявили, что Юлия Меньшова выглядит естественно, а звёздам лучше у неё учиться.

«Выглядит на свой возраст»

«Если все звёзды снимут макияж, то все в шоке будут от их «красоты»

«Юля прекрасно выглядит. Посмотрите на наших молодых звёзд. Губы у всех «уточкой», маски на лицах, без эмоций лицо. Все как клоны»