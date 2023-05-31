Карпович приняла участие в фотосессии топлес

«Всем кажется, что мы хрупкие… тонкие, слабые… но за этим представлением кроется непобедимая никаким злом сила..в каждой из нас кроется стойкая, глубокая, сердечная, мудрая, изящная, красавица… и имя ей Женщина... Каждая, кто читает сейчас эти строки, помните об этом! Берегите это в себе, берегите себя для себя прежде всего, мы это бесконечный поток энергии, в которой нуждаются не только те, кто рядом, но и весь Мир», — написала под фотографиями Карпович.