Карпович приняла участие в фотосессии топлес

Мирослава Карпович приняла участие в чувственной фотосессии топлес
Мирослава Карпович опубликовала в сети провокационные черно-белые фотографии, на которых позирует топлес. Поклонники актрисы высоко оценили ее стройную фигуру и чувственные позы.
Внимание к личной жизни звезды ситкома «Папины дочки» Мирославы Карпович ничуть не ослабло и после ее расставания с Павлом Прилучным. Но, если прежде актрису сильно критиковали в сети, то теперь ею скорее восхищаются. Очередным поводом одарить Мирославу щедрой порцией комплиментов стало ее участие в новой фотосессии.
Черно-белые снимки с букетом калл произвели на интернет-пользователей огромное впечатление во многом и потому, что Карпович позировала топлес. Ноги актрисы были скрыты облегающей фигуру черной юбкой, а вот грудь осталась совершенно обнажена. Удачно выбранный ракурс, томный взгляд, интригующие и соблазнительные позы…
«Всем кажется, что мы хрупкие… тонкие, слабые… но за этим представлением кроется непобедимая никаким злом сила..в каждой из нас кроется стойкая, глубокая, сердечная, мудрая, изящная, красавица… и имя ей Женщина... Каждая, кто читает сейчас эти строки, помните об этом! Берегите это в себе, берегите себя для себя прежде всего, мы это бесконечный поток энергии, в которой нуждаются не только те, кто рядом, но и весь Мир», — написала под фотографиями Карпович.
Конечно, некоторые подписчики Мирославы все еще убеждены — актриса переживает тяжелые времена из-за разрыва с Прилучным. Сама же она никак подобные домыслы давно не комментирует, последовав примеру Агаты Муцениеце. Переубедить всех все равно не получится так есть ли смысл стараться?