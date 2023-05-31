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Голливудскую актрису госпитализировали после укуса насекомого

Голливудская актриса Мелисса Гилберт была госпитализирована в отделение неотложной помощи из-за абсцесса, вызванного укусом насекомого. Об этом звезда «Маленького домика в прериях» рассказала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), пишет People.

Голливудскую актрису госпитализировали после укуса насекомого
© Lenta.ru

«Два дня назад меня укусило летающее насекомое (не пчела и не оса). К прошлой ночи рука стала невероятно опухшей, красной и горячей», — рассказала 59-летняя артистка.

Она добавила, что место укуса болело, а опухоль распространилась почти на все предплечье. По совету врача, Гилберт немедленно отправилась в больницу, где медики обнаружили у нее абсцесс и воспаление подкожных тканей.

Актриса отметила, что после ночи, проведенной в больнице, чувствует себя лучше. Однако, по ее мнению, все хорошо закончилось лишь благодаря бдительности врача, который настоял на срочном визите в больницу. Мелисса Гилберт призвала подписчиков не игнорировать усиливающуюся боль и опухоль после укуса насекомых, поскольку эти симптомы сигнализируют о серьезных проблемах со здоровьем.

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