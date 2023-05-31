Перминова заклеивает рот скотчем на ночь, чтобы улучшить качество сна

Модель уточнила, что она с мужем и ребенком заклеивают себе рты тейпом на ночь, чтобы во время сна дышать исключительно носом. По ее словам, когда человек спит, то непроизвольно дышит пересушенным воздухом через открытый рот, из-за этого, отметила модель, люди вдыхают много пыли и спят с запавшим языком.