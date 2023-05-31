Зайцева заявила, что развелась с мужем из-за отсутствия страсти

«Это уже другой уровень взаимоотношений, когда ты спокойно реагируешь, что у Леши кто-то появился, или кто-то появился у меня. Уже появляются другие отношения. И тут не хотелось смешивать это. И уж тем более играть для ребенка какую-то такую историю: «Ты знаешь, мы вместе живем, но у нас свои приключения на стороне», — поделилась музыкантка.