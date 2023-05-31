$80.99+0.3186.50-0.01

Певица Мария Зайцева заявила, что развелась с мужем из-за отсутствия страсти

Певица Мария Зайцева рассказала в интервью с Юлией Меньшовой о причинах развода с артистом Алексеем Гоманом.

Зайцева заявила, что развелась с мужем из-за отсутствия страсти
© Газета.Ru

Зайцева рассказала, что решение расстаться было обоюдным. В один момент артисты поняли, что между ними пропала страсть и «притяжение». По словам исполнительницы, они с бывшим мужем пытались вернуть влечение, но ничего не получилось. Она отметила, что сохранила хорошие и близкие отношения с экс-супругом. Певица уточнила, что любит бывшего мужа как друга. Гоман активно участвует в жизни и воспитании их общей дочери Сандры.

Зайцева объяснила, что не могла продолжать жить вместе с экс-супругом ради ребенка из-за того, что у них появились другие любовные интересы.

«Это уже другой уровень взаимоотношений, когда ты спокойно реагируешь, что у Леши кто-то появился, или кто-то появился у меня. Уже появляются другие отношения. И тут не хотелось смешивать это. И уж тем более играть для ребенка какую-то такую историю: «Ты знаешь, мы вместе живем, но у нас свои приключения на стороне», — поделилась музыкантка.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий