Бородина заявила, что не ругает дочерей за плохие оценки

«Когда я вижу, что ребенок старался, но вдруг у него что-то не получилось, я всегда его похвалю и скажу: «Не переживай, милая, все будет хорошо, в следующий раз у тебя обязательно получится, потому что мама в тебя верит». И я даю этот совет всем мамам», — отметила теледива.