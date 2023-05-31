Телеведущая Ксения Бородина заявила, что не ругает дочерей за плохие оценки
Телеведущая Ксения Бородина рассказала в беседе с «Пятым каналом», как реагирует на плохие оценки дочерей.
Бородина призналась, что какое-то время переживала из-за оценок детей, однако позже смогла «отпустить эту историю». Ведущая заявила, что не ругает за плохие отметки. По ее мнению, главное, чтобы у ее ребенка были хорошие знания, а не просто отличные оценки.
«Когда я вижу, что ребенок старался, но вдруг у него что-то не получилось, я всегда его похвалю и скажу: «Не переживай, милая, все будет хорошо, в следующий раз у тебя обязательно получится, потому что мама в тебя верит». И я даю этот совет всем мамам», — отметила теледива.
Бородина призвала родителей поощрять детей за хорошее, а за плохое делать замечание.