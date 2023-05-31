Грин сообщила, что планирует свадьбу

«Забавно, что в меня влюбился еще и его друг — известный артист. Между ними чуть драка не вышла из-за меня. Но я полюбила именно продюсера, несмотря на то, что он очень худенький и невысокого роста. Но ведь бывает такое, что противоположности притягиваются!» — отметила Грин.