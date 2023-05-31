Пашу заявил, что не осуждает Тимати за уход из лейбла

«Столько лет вместе прошли… Когда расходились такой тупняк был. Он вещи написал, которые меня лично обидели, потому что я точно не тот, кому это должно быть адресовано. Но я допускаю, что он на это смотрел своими глазами и мои поступки казались такими же. Поэтому ни в коем случае не осуждал, не осуждаю», — рассказал генеральный директор Black Star.