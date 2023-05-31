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Генеральный директор Black Star Пашу заявил, что не осуждает Тимати за уход из лейбла

Генеральный директор Black Star Павел Курьянов (Пашу) рассказал в интервью с Лаурой Джугелией, как относится к уходу рэпера Тимура Юнусова (Тимати) из лейбла.

Пашу заявил, что не осуждает Тимати за уход из лейбла
© Газета.Ru

Курьянов признался, что эмоционально считает предательством поступок рэпера. Однако бизнесмен старается смотреть на ситуацию рационально. Он понимает, что Тимати принял для себя правильное решение. Пашу назвал бывшего коллегу «сильной единицей».

Курьянов отметил, что после ухода Тимати у него возникло «опустошение».

«Столько лет вместе прошли… Когда расходились такой тупняк был. Он вещи написал, которые меня лично обидели, потому что я точно не тот, кому это должно быть адресовано. Но я допускаю, что он на это смотрел своими глазами и мои поступки казались такими же. Поэтому ни в коем случае не осуждал, не осуждаю», — рассказал генеральный директор Black Star.

Курьянов признался, что не общался с Тимати после того, как тот покинул лейбл. Бизнесмен объяснил, что они уже давно не дружат. По словам Пашу, между ними были сугубо рабочие отношения.

«Я помню, каким он (Тимати) был как друг, когда нам было по 16-18 лет. Тогда были прикольные времена. Беззаботные, веселые», — объяснил Курьянов.

В 2020 году Тимати покинул основанный им же лейбл Black Star. По словам музыканта, он давно хотел все поменять и начать с чистого листа.

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