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Кейт Бекинсейл призналась, что не делала пластику лица

Актриса Кейт Бекинсейл ответила поклонникам, считающим, что она делала пластику. Об этом она написала в социальных сетях.

Кейт Бекинсейл призналась, что не делала пластику лица
© Газета.Ru

49-летняя актриса опубликовала фотографию с красной ковровой дорожки Каннского кинофестиваля. Один из подписчиков написал в комментариях, что, по его мнению, звезда Голливуда делала пластические операции и скрывает это.

Кейт Бекинсейл поспешила опровергнуть его слова.

"Никаких подтяжек, ботокса, лазера, филлеров и ринопластик. Я делаю только уходовые процедуры для лица, но не пластику. Возможно, в скором времени попробую лазер, но боюсь", — написала Кейт Бекинсейл в личном блоге.

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