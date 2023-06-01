Кейт Бекинсейл призналась, что не делала пластику лица
Актриса Кейт Бекинсейл ответила поклонникам, считающим, что она делала пластику. Об этом она написала в социальных сетях.
49-летняя актриса опубликовала фотографию с красной ковровой дорожки Каннского кинофестиваля. Один из подписчиков написал в комментариях, что, по его мнению, звезда Голливуда делала пластические операции и скрывает это.
Кейт Бекинсейл поспешила опровергнуть его слова.
"Никаких подтяжек, ботокса, лазера, филлеров и ринопластик. Я делаю только уходовые процедуры для лица, но не пластику. Возможно, в скором времени попробую лазер, но боюсь", — написала Кейт Бекинсейл в личном блоге.