13 знаменитостей, которые стали родителями в зрелом возрасте

31 мая в Сети прогремела новость о том, что звезда «Крёстного отца» Аль Пачино готовится стать отцом в четвёртый раз. Актёру, на минуточку, уже 83 года, а его возлюбленной — 29 лет. «Секрет» поздравляет будущих родителей и вспоминает других знаменитостей, которые стали родителями в зрелом возрасте.

© Секрет Фирмы

Роберт Де Ниро

Видео дня

9 мая 2023 года стало известно, что у Роберта Де Ниро появился седьмой ребёнок. Об этом 79-летний актёр рассказал в интервью ET Canada. О том, кто мать новорождённого, не сообщается.

Роберт Де Ниро был дважды женат. В первом браке с Дайэнн Эбботт у актёра родилась дочь Дрена, которой уже 51 год, а также сын Рафаэль. Вторая супруга Де Ниро, Грейс Хайтауэр, родила от него сына Эллиота и дочь Хелен. Кроме того, у актёра есть внебрачные дети — сыновья-близнецы Джулиан и Аарон — от экс-возлюбленной Туки Смит.

Мик Джаггер

В 2016 году фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер стал отцом в восьмой раз — у музыканта и его возлюбленной, балерины Мелани Хэмрик родился сын. На тот момент Мику Джаггеру было 73 года.

Отметим, что у Мика Джаггера есть и другие дети — от Марши Хант, Бьянки Джаггер, Джерри Холл и Лусианы Хименес Морад, а ещё пятеро внуков.

Ричард Гир

В 2020 году СМИ сообщили о том, что у Ричарда Гира и его возлюбленной Алехандры Сильвы родился сын. Малыш стал вторым общим ребёнком пары — первенец появился на свет в феврале 2018 года.

При этом у актёра также есть 20-летний сын, которого родила американская актриса и бывшая модель Кэри Ловелл.

Олег Табаков

В 90-е годы актёр и режиссёр Олег Табаков закрутил роман со студенткой Мариной Зудиной. Их отношения развивались бурно, и в 1995 году, когда девушке было 29 лет, а режиссёру 59, они заключили брак. В возрасте 60 лет Олег Павлович стал отцом — супруга родила сына Павла. В 2006 году у пары родилась дочь Мария. На тот момент Табакову стукнул 71 год.

Кроме того, у режиссёра есть 62-летний сын Антон и 57-летняя дочь Александра, которые родились у Табакова в браке с Людмилой Крыловой.

В 2018 году Олег Павлович ушёл из жизни.

Александр Градский

В 2021 году общественность потрясла новость о смерти певца и композитора Александра Градского. Народный артист РФ скончался на 73-м году жизни от ишемического инсульта. У него осталось четверо детей, младшему из которых на тот момент было всего около трёх лет.

В 2018 году возлюбленная Градского Марина Коташенко родила от него сына. На момент рождения младенца артисту было 69 лет. Малыш стал вторым совместным ребенком Александра и Марины: в 2014 году у пары родился сын Александр.

Кроме того, у маэстро остались ещё двое старших детей: 42-летний Даниил и 37-летняя Мария.

Владимир Стеклов

В 2018 году Владимир Стеклов в третий раз стал отцом. Его жена Ирина Дерягина родила дочь практически к 70-летнему юбилею актёра.

У Владимира Стеклова также есть две дочери от его первого брака — Агриппина и Глафира.

Андрей Кончаловский

85-летний Андрей Кончаловский за свою долгую жизнь успел пять раз жениться и стать отцом семерых детей.

Но свою главную любовь жизни, Юлию Высоцкую, режиссёр встретил, когда ему уже перевалило за 50. У супругов двое детей. Дочь Мария родилась, когда Андрею исполнилось 62 года. В 66 лет у Кончаловского появился ещё и сын Петя.

Эммануил Виторган и Ирина Млодик

В 2018 году Эммануил Виторган неожиданно сообщил о рождении ребёнка. Его супруга Ирина Млодик, которой на тот момент было 55 лет, родила дочь, которую назвали Этель. Самому актёру на момент рождения ребёнка было и вовсе 78.

В 2019 году супруги вновь стали родителями. На свет появилась дочь Клара, правда, на этот раз не без помощи суррогатной матери.

Помимо маленьких детей, у Виторгана есть уже взрослые наследники: сын Максим и дочь Ксения.

Бриджит Нильсен

Бриджит Нильсен летом 2019 года впервые стала мамой. У актрисы, которой на тот момент было уже 54 года, родилась дочь. Позже Нильсен призналась, что долгое время не могла забеременеть.

За телевизионного продюсера Маттиа Десси актриса вышла замуж в 2005 году. С тех пор супруги пытались зачать ребёнка, но все попытки заканчивались провалом. Даже ЭКО первое время не помогало — эмбрионы не приживались. Только последняя процедура удалась. Когда актрисе удалось забеременеть, она не делилась радостной новостью даже с близкими. Беременность Нильсен скрывала до 27-й недели.

Джанет Джексон

Певица Джанет Джексон сделала то, что многие считают невозможным — забеременела почти в 50 лет. А в январе 2017 года у артистки и её супруга-миллиардера Виссама аль-Мана родился сын, которого пара назвала Исса аль-Мана. Малыш стал первенцем для обоих родителей.

Наоми Кэмпбелл

В 50 лет первого и пока единственного ребёнка родила и супермодель Наоми Кэмпбелл. У знаменитости родилась дочь.

О своём желании стать мамой звезда говорила ещё в 2017 году в интервью британскому Evening Standard: «Я все время думаю о детях… Но теперь, с учётом того, как устроена наука, я думаю, что могу сделать это, когда захочу».

О том, кто отец ребёнка, Наоми не сообщила.

Ингеборга Дапкунайте

Актриса Ингеборга Дапкунайте впервые стала мамой в 53 года. Она родила сына, которого назвала Алексом. Мальчик появился на свет, когда Дапкунайте состояла в браке с адвокатом Дмитрием Ямпольским. Вскоре после рождения малыша супруги развелись.

По словам актрисы, с появлением ребёнка её жизнь наполнилась новым смыслом.