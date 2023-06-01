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Меган Фокс вышла в свет в облегающем топе без бюстгальтера

Американская актриса Меган Фокс вышла в свет вместе с возлюбленным в откровенном наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Меган Фокс вышла в свет в облегающем топе без бюстгальтера
© Кадр из фильма "Трансформеры"

37-летняя звезда «Трансформеров» появилась на публике в обществе избранника — рэпера Колсона Бэйкера, более известного как Machine Gun Kelly.

На размещенных кадрах знаменитость предстала в облегающем асимметричном кроп-топе белого цвета, под которым не было бюстгальтера.

Lenta.ru

Также она надела босоножки на массивной платформе и черные брюки с завышенной талией, поверх которых располагалась украшенная блестящими камнями цепочка. При этом артистка уложила волнами волосы медного оттенка, накрасила губы розовым блеском и нарастила длинные красные ногти.

Известно, что влюбленные посетили мероприятие, в рамках которого Бэйкер представил созданную в коллаборации с ювелиром Стивеном Вебстером коллекцию колец.

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