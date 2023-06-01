Поклонники Волочковой испугались из-за ее экстремальной худобы
Поклонников балерины Анастасии Волочковой обеспокоила ее экстремальная диета и крайняя худоба. Сама артистка рассказала в соцсети, какого именно питания она придерживается.
– Кажется, я еще немного постройнела. Но чувствую себя в отличной форме и легкости! Секрета нет. Много физической нагрузки и практически отсутствие еды. Вчера поела один раз за день. Бульон и маленький кусочек отварного цыпленка. Позавчера тоже. Мне хватает такого рациона, – написала знаменитость.
Подписчики крайне обеспокоенно на это отреагировали. Многие стали призывать балерину прекращать голодать. Они начали писать, что в организм должны постоянно поступать питательные вещества.