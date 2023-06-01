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Поклонники Волочковой испугались из-за ее экстремальной худобы

Поклонников балерины Анастасии Волочковой обеспокоила ее экстремальная диета и крайняя худоба. Сама артистка рассказала в соцсети, какого именно питания она придерживается.

Поклонники Волочковой испугались из-за ее экстремальной худобы
© Вечерняя Москва

– Кажется, я еще немного постройнела. Но чувствую себя в отличной форме и легкости! Секрета нет. Много физической нагрузки и практически отсутствие еды. Вчера поела один раз за день. Бульон и маленький кусочек отварного цыпленка. Позавчера тоже. Мне хватает такого рациона, – написала знаменитость.

Подписчики крайне обеспокоенно на это отреагировали. Многие стали призывать балерину прекращать голодать. Они начали писать, что в организм должны постоянно поступать питательные вещества.

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