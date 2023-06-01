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Светлана Немоляева раскрыла подробности о своей жизни после смерти мужа

В разделении жизни на «до» и «после» смерти мужа и артиста Александра Лазарева призналась в беседе с «Мослентой» актриса Светлана Немоляева.

Немоляева раскрыла подробности жизни после смерти мужа
© Мослента

«Сейчас я живу воспоминаниями. После смерти Саши моя жизнь разделилась на "до" и "после"», — сказала артистка.

По словам Немоляевой, раньше она была активной и шебутной. Например, когда была с супругом на даче, до его прихода могла переставлять мебель каждый день. Теперь она по-прежнему ездит загород. Там актриса любит заниматься цветами и читать.

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