Немоляева раскрыла подробности жизни после смерти мужа

В разделении жизни на «до» и «после» смерти мужа и артиста Александра Лазарева призналась в беседе с «Мослентой» актриса Светлана Немоляева .

«Сейчас я живу воспоминаниями. После смерти Саши моя жизнь разделилась на "до" и "после"», — сказала артистка.

По словам Немоляевой, раньше она была активной и шебутной. Например, когда была с супругом на даче, до его прихода могла переставлять мебель каждый день. Теперь она по-прежнему ездит загород. Там актриса любит заниматься цветами и читать.