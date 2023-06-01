У певицы Sia выявили аутизм
Популярная австралийская певица Sia стала героиней подкаста, где рассказала, что несколько лет назад у нее диагностировали расстройство аутистического спектра. Об этом сообщает People.
"45 лет я думала: так, пора надевать костюм человека. И только в последние два года я стала самой собой. Никто не сможет вас узнать и полюбить, когда вы преисполнены секретов и стыдитесь себя", – призналась артистка.
Она также добавила, что решила бороться с заболеванием и уже проходит курс лечения у лучших врачей. Певица отмечает, что на данный момент наблюдает положительную динамику.