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У певицы Sia выявили аутизм

Популярная австралийская певица Sia стала героиней подкаста, где рассказала, что несколько лет назад у нее диагностировали расстройство аутистического спектра. Об этом сообщает People.

У певицы Sia выявили аутизм
© Globallookpress.com

"45 лет я думала: так, пора надевать костюм человека. И только в последние два года я стала самой собой. Никто не сможет вас узнать и полюбить, когда вы преисполнены секретов и стыдитесь себя", – призналась артистка.

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Она также добавила, что решила бороться с заболеванием и уже проходит курс лечения у лучших врачей. Певица отмечает, что на данный момент наблюдает положительную динамику.

Ранее звезда "Пацанок" рассказала о предстоящем удалении опухоли.

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