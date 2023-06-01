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Телеведущая Анфиса Чехова появилась на публике с бывшим мужем

Телеведущая Анфиса Чехова и ее бывший муж актер Гурам Баблишвили вместе отпраздновали день рождения их сына. Знаменитость поделилась снимком с торжества в социальных сетях.

Сыну бывших возлюбленных Соломону исполнилось 11 лет, по этому случаю и был организован праздник, на котором собрались близкие и родные.

Социальные сети

"11 лет назад я родила маленький красный комочек. Он много спал и с аппетитом ел и не припомню что бы кричал. Спал до 12 утра и регулярно расшибал себе лоб в одном и том же месте. И вот, 11 лет спустя он уже огромный парень, который помогает мне таскать сумки, учится хорошо, а иногда не очень, любит компьютерные игры, лепку, плавание и битбокс. С днем рождения, самый любимый мальчик на свете", — подписала пост телеведущая.

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Напомним, что Чехова и Баблишвили развелись еще в 2017 году. Телеведущая рассказывала, что рассталась с актером, поскольку "устала быть основным локомотивом" в семье.

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