Бледанс раскрыла правду о жизни после развода

«Мы ездили по детским домам и социальным учреждениям с концертами, — пояснила звезда. — По три спектакля в день давали, и Сема был как артист — пел, общался с детками. Я думала, он будет уставать — нет, приходил в номер и продолжал петь. В качестве гонорара от мамы он получил мороженое, пирожное, игрушки», — рассказала звезда.