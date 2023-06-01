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Бледанс раскрыла правду о жизни после развода

Эвелина рассталась с третьим супругом несколько лет назад

Бледанс раскрыла правду о жизни после развода
© WomanHit.ru

Эвелина Бледанс официально объявила о расставании с Александром Семиным в 2017 году. О том, как российская актриса живет после развода с третьим мужем узнали «Дни.ру».

Младшему сыну актрисы — Александру — осенью исполнится 11 лет. В младенчестве он уже рекламировал подгузники, а сейчас дебютировал как артист.

«В мае мы с Семеном были в Санкт-Петербурге, моем родном городе, где я провела лучшие институтские годы и где у меня была первая любовь. А младшего сына я привезла туда впервые — успела показать ему и Павловский дворец, и Мариинский театр, и Кунсткамеру».

Но семья не только развлекалась, вместе с сыновьями артистка ездиза по детским домам с концертами.

«Мы ездили по детским домам и социальным учреждениям с концертами, — пояснила звезда. — По три спектакля в день давали, и Сема был как артист — пел, общался с детками. Я думала, он будет уставать — нет, приходил в номер и продолжал петь. В качестве гонорара от мамы он получил мороженое, пирожное, игрушки», — рассказала звезда.

На вопрос, участвует ли отец в обеспечении жизни сыновей, Бледанс уклончиво ответила: «Деньги я зарабатываю сама».

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