Бледанс раскрыла правду о жизни после развода
Эвелина рассталась с третьим супругом несколько лет назад
Эвелина Бледанс официально объявила о расставании с Александром Семиным в 2017 году. О том, как российская актриса живет после развода с третьим мужем узнали «Дни.ру».
Младшему сыну актрисы — Александру — осенью исполнится 11 лет. В младенчестве он уже рекламировал подгузники, а сейчас дебютировал как артист.
«В мае мы с Семеном были в Санкт-Петербурге, моем родном городе, где я провела лучшие институтские годы и где у меня была первая любовь. А младшего сына я привезла туда впервые — успела показать ему и Павловский дворец, и Мариинский театр, и Кунсткамеру».
Но семья не только развлекалась, вместе с сыновьями артистка ездиза по детским домам с концертами.
«Мы ездили по детским домам и социальным учреждениям с концертами, — пояснила звезда. — По три спектакля в день давали, и Сема был как артист — пел, общался с детками. Я думала, он будет уставать — нет, приходил в номер и продолжал петь. В качестве гонорара от мамы он получил мороженое, пирожное, игрушки», — рассказала звезда.
На вопрос, участвует ли отец в обеспечении жизни сыновей, Бледанс уклончиво ответила: «Деньги я зарабатываю сама».