Лариса Гузеева публично обратилась к сыну и дочери

Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала редкое фото своих детей

Телеведущая, актриса Лариса Гузеева показала в соцсетях редкое фото своих детей. Она публично обратилась к сыну и дочери и призналась им в любви.

«Сегодня День защиты детей. Вы — смысл моей жизни. Вы — лучшее в моей жизни. Вы лучшие сами по себе. Спасибо, что выбрали меня. Пусть всегда будет солнце! Люблю», — написала артистка.

Звезда в 1992 году родила сына Георгия от редактора Кахи Толордавы, а в 2000 году у нее появилась на свет дочь Ольга от ресторатора Игоря Бухарова.

Лариса Гузеева признавалась, что строго воспитывала первенца, чтобы в его жизни не появились наркотики и алкоголь. По словам Ларисы Гузеевой, она была «железобетонной» матерью, и теперь каждую ночь она перед сном мысленно просит прощения у сына. В телефонной книге Георгий Толордава записал родительницу под именем «Зима». Актриса говорила об этом подписчикам, отмечая, что не обижается на такое прозвище, полученное за жесткое воспитание.