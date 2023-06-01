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Дочь актера Брюса Уиллиса рассказала о первых симптомах болезни отца

Младшая дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, Таллула, рассказала, как началась болезнь отца. Подробностями девушка поделилась в интервью изданию Vogue.

По словам Таллулы, она долгое время игнорировала первые симптомы болезни отца, поскольку была занята своими проблемами.

Девушка рассказала, что сначала ранее энергичный Уиллис стал впадать в состояние пассивности и безразличия. Тогда Таллула пыталась найти объяснение происходящему, но сама страдала от от пограничного расстройства личности, которое ей диагностировали врачи.

Какой была первая роль Брюса Уиллиса

Когда Таллула поняла, что поведение Уиллиса не связано с тем, что, как она считала, недостаточно хороша для отца, то осознала, насколько эгоистично себя вела.

Напомним, что некоторое время назад актеру Брюсу Уиллису поставили диагноз фронтотемпоральная деменция.

Ранее дочь Брюса Уиллиса родила девочку.

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