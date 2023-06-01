Младшая дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, Таллула, рассказала, как началась болезнь отца. Подробностями девушка поделилась в интервью изданию Vogue.

По словам Таллулы, она долгое время игнорировала первые симптомы болезни отца, поскольку была занята своими проблемами.

Девушка рассказала, что сначала ранее энергичный Уиллис стал впадать в состояние пассивности и безразличия. Тогда Таллула пыталась найти объяснение происходящему, но сама страдала от от пограничного расстройства личности, которое ей диагностировали врачи.

Когда Таллула поняла, что поведение Уиллиса не связано с тем, что, как она считала, недостаточно хороша для отца, то осознала, насколько эгоистично себя вела.

Напомним, что некоторое время назад актеру Брюсу Уиллису поставили диагноз фронтотемпоральная деменция.