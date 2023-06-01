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29-летняя Джилл Кортлев стала героиней обложки Harper's Bazaar

Нидерландская модель plus-size Джилл Кортлев снялась для обложки французского журнала Harper's Bazaar. Соответствующие фотографии появились в официальном аккаунте издания в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Джилл Кортлев стала героиней обложки Harper's Bazaar
© Газета.Ru

Французский журнал Harper's Bazaar представил четыре обложки номера июнь/июль 2023. Среди героинь выпуска оказалась пышнотелая манекенщица Джилл Кортлев.

29-летняя нидерландка позировала фотографу Марио Сорренти в лонгсливе Celine, завязанном узлом на талии, и плавках-бикини.

Джилл Кортлев — одна из самых востребованных моделей plus-size. В феврале 2023 года она снялась в кампейне бельевого бренда Victoria's Secret ко Дню святого Валентина. В марте она появилась на обложке British Vogue, а в мае приняла участие в показе круизной коллекции Chanel в Лос-Анджелесе и шоу Dua Lipa x Versace La Vacanza в Каннах.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Леонардо ДиКаприо привел 28-летнюю модель на ужин с матерью.

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