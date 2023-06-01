Джилл Кортлев стала героиней обложки Harper's Bazaar

Нидерландская модель plus-size Джилл Кортлев снялась для обложки французского журнала Harper's Bazaar. Соответствующие фотографии появились в официальном аккаунте издания в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Джилл Кортлев — одна из самых востребованных моделей plus-size. В феврале 2023 года она снялась в кампейне бельевого бренда Victoria's Secret ко Дню святого Валентина. В марте она появилась на обложке British Vogue, а в мае приняла участие в показе круизной коллекции Chanel в Лос-Анджелесе и шоу Dua Lipa x Versace La Vacanza в Каннах.