Юлия Савичева: «Первый гонорар я заработала в 7 лет»

В День защиты детей Юлия Савичева вспомнила истории из своего детства.

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1 июня для Юлии Савичевой двойной праздник — это также день рождения отца, приобщившего ее к музыке, рассказала певица в эфире марафона «День детства» на Радио Romantika.

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Станислав Борисович был барабанщиком в рок-группе будущего продюсера артистки — Максима Фадеева, а мать преподавала в музыкальной школе. Все, что окружало девочку, в итоге и привело ее на сцену.

«Мое детство было очень интересным, потому что моя творческая, музыкальная семья всегда чем-то удивляла. К нам приходило много гостей, мы пели, танцевали. Первый раз я вышла на сцену в 4 года, а потом понеслось!» — рассказала Савичева в радиоэфире.

Свой первый гонорар она заработала в 7 лет, исполнив главную роль в новогоднем спектакле ДК МАИ. На эти деньги родители купили ей джинсовый костюм.

«Для меня это было мегакруто, сразу модная девчонка стала, — вспомнила певица. — Особо денег не было на то, чтобы меня баловать. Перепадали какие-то подарки от Макса Фадеева, от друзей, знакомых. А так, мы достаточно тяжело жили, особенно, в конце 90-х».

Детство — это не только позитивные воспоминания, отметила Савичева на марафоне Радио Romantika. Непонимание со стороны взрослых может оставить комплексы, от которых не так просто избавиться.

В детстве, отметила Юлия Савичева, ее отец порой был к ней очень строг, за что впоследствии много раз просил прощения.

«Я, конечно же, давно его простила. Но я заклинаю родителей — старайтесь контролировать свои эмоции, — призвала артистка. — Просто любите своих детей, чувствуйте, что им нравится, что близко. Будьте с ними на одной волне, это самое важное».

В 7 лет Юлия впервые услышала Уитни Хьюстон и поняла, что хочет стать певицей, связать свою жизнь со сценой.

«Тогда я начала петь, мне стало это нравиться. И до 16 лет я каждый раз учила что-то новое. Вот услышу новую песню, которая нравится, и учу ее, пою. Потом стали знакомые, родственники просить что-нибудь спеть. Даже в школе просили выступать», — поделилась артистка.

Лавина популярности настигла певицу после песни «Если в сердце живет любовь», которая стала саундтреком сериала «Не родись красивой».

«Бомбануло», — так говорит об успехе Савичева.

Но официальный релиз ее главного хита состоялся совсем недавно, в мае 2023 года.