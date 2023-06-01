Исполнительница Аврил Лавин появилась на мероприятии Christian Louboutin, которое прошло в Лос-Анджелесе в честь запуска лимитированной коллекции бренда Flamencaba. Об этом пишет Daily Mail.

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Для выхода на модное светское мероприятие 38-летняя певица выбрала черный обтягивающий лонгслив, на котором было написано ее имя, брюки в стиле пэчворк с заплатками и белые туфли на каблуках Louboutin.

60-летний дизайнер обуви Кристиан Лубутен создал коллекцию Flamencaba вместе с испанской актрисой Росси де Пальма. В ней представлены сумки и обувь на каблуках, вдохновленные «изысканным мастерством Андалусии и богатой культурой фламенко».