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Аврил Лавин появилась на мероприятии Christian Louboutin в Лос-Анджелесе

Исполнительница Аврил Лавин появилась на мероприятии Christian Louboutin, которое прошло в Лос-Анджелесе в честь запуска лимитированной коллекции бренда Flamencaba. Об этом пишет Daily Mail.

Аврил Лавин появилась на мероприятии Christian Louboutin
© Газета.Ru

Для выхода на модное светское мероприятие 38-летняя певица выбрала черный обтягивающий лонгслив, на котором было написано ее имя, брюки в стиле пэчворк с заплатками и белые туфли на каблуках Louboutin.

60-летний дизайнер обуви Кристиан Лубутен создал коллекцию Flamencaba вместе с испанской актрисой Росси де Пальма. В ней представлены сумки и обувь на каблуках, вдохновленные «изысканным мастерством Андалусии и богатой культурой фламенко».

На мероприятии также присутствовала актриса Зои Дойч, комедиантка Тиффани Хэддиш, актер Эван Росс и другие звезды.

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