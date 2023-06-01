Продюсер Пашу рассказал о звездной болезни Клавы Коки

«Песня с Niletto («Краш». — «Газета.Ru) — она не хотела ее делать. Песня была в демо-версии, они ее сильно переделали, и в тот момент мне звонит музыкальный продюсер и говорит: «Она не хочет ее петь» <...> Я ее заставил», — вспомнил Пашу.