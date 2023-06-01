Новый бойфренд Рапунцель заговорил о детях

Бизнесмен Александр Смуров начал отношения с экс-участницей «Дома-2» Аленой Рапунцель. Несмотря на то, что мужчина полюбил детей своей избранницы, он признался, что мечтает о своих наследниках.

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Нынешний спутник Рапунцель затронул эту тему в социальной сети. Смуров написал о желании стать отцом. При этом он не стал уточнять, может ли экс-участница скандальной телестройки исполнить его мечту.

«Я очень хочу и дочку, и сына», — написал он в соцсети.