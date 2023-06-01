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Эмбер Херд рассказала о жизни в Испании

После громкого судебного процесса с Джонни Деппом 37-летняя актриса поставила карьеру на паузу и занялась воспитанием дочери.

Эмбер Херд рассказала о жизни в Испании
© Inc-News

Эмбер Херд дала первое, короткое интервью через год после громкого суда о клевете, который Джонни Депп инициировал против неё. На видео, размещённом в TikTok, актрису поймали журналисты в Мадриде и задали ей несколько вопросов. Отвечала им звезда «Аквамена» на беглом испанском языке, с лёгким акцентом. Когда её спросили, как ей живётся в стране, она ответила:

«Мне, на самом деле, очень нравится в Испании. Надеюсь, я смогу здесь оставаться, да, мне здесь, действительно, очень нравится жить».

В прошлом месяце в сеть попали фотографии Эмбер, неспешно прогуливающейся с 2-летней дочерью Уной Пейдж по улицам Мадрида. Выглядела актриса расслабленной и вполне удовлетворённой жизнью.

Тем не менее, во время беседы с репортёрами она сообщила, что у неё есть пара-тройка предложений из Голливуда, и после нашумевшего судебного процесса она предпочитает «двигаться дальше по жизни».

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