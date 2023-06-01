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Анна Хилькевич раскрыла личные лайфхаки поддержания хорошей формы

Практики осознанности главным секретом хорошей формы назвала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), актриса Анна Хилькевич.

Хилькевич раскрыла лайфхаки поддержания хорошей формы
© Мослента

«Йога, цигун, практики и здоровое питание — основа моего образа жизни. После 30 лет без работы с телом уже невозможно. Но самое главное — это работа с головой», — написала артистка.

По словам Хилькевич, с молодости она была «сухая и жилистая», при этом всегда мечтала о более женственной фигуре. Для достижения желаемого она много занималась в спортзале и даже обращалась к услугам пластического хирурга, но это не дало удовлетворяющих результатов. Тогда она начала работать над своим характером и психологическими установками. Раскрыть женственность ей помогли медитации и практики осознанности.

Ранее Анна Хилькевич сравнила Бали с Москвой.

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