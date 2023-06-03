У певицы Анны Седоковой, похоже, разворачивается очередная семейная драма, которую она с тенью загадки демонстрирует поклонникам. Что случилось, пока неясно, но отношения с мужем артистка выясняет в сети.

Поклонники иногда осуждают откровенность Анны Седоковой, рассказывающей о личной жизни и неудачных отношениях. Певица уверена, что без этого опыта не смогла бы стать счастливой в третьем браке с баскетболистом Янисом Тиммой. До недавнего времени супруги демонстрировали настоящую идиллию — Янис нежно ухаживал за женой во время ее болезни, он заботится о ее детях и вообще Седокова выглядела очень счастливой.

Однако несколько дней назад в социальной сети Тимма написал, что пережил худший день в отношениях. При этом на сторис ответила Седокова, добавив, что для нее день такой же. Далее певица начала выкладывать ролики в очень сексуальных нарядах, как бы намекая «смотри, кого потерял». При этом сам Янис, судя по аккаунту, от жены отписался — ее не нашли среди его подписок. У Седоковой же даже совместные снимки с супругом пока на месте.