Певица Ольга Серябкина рассказала о дискриминации в шоу-бизнесе

- Я не чувствовала на себе дискриминации. Но если сейчас открыть топ-чарты, очевидно, что лидирующие позиции занимают мужчины. Я думаю, сейчас это связано, скорее, с модой на звучание. У музыки тоже есть свои тренды и тенденции, и в некотором смысле сейчас время мужчин-артистов, - отметила певица.