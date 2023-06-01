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Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о дискриминации в шоу-бизнесе

Бывшая вокалистка группы Serebro Ольга Серябкина в большом интервью порталу Peopletalk прокомментировала стереотип, что мужчины имеют больше возможностей в шоу-бизнесе. Артистка отметила - лично она с дискриминацией никогда не сталкивалась.

Певица Ольга Серябкина рассказала о дискриминации в шоу-бизнесе
© Российская Газета

- Я не чувствовала на себе дискриминации. Но если сейчас открыть топ-чарты, очевидно, что лидирующие позиции занимают мужчины. Я думаю, сейчас это связано, скорее, с модой на звучание. У музыки тоже есть свои тренды и тенденции, и в некотором смысле сейчас время мужчин-артистов, - отметила певица.

Ольга Серябкина сейчас занимается сольной карьерой и воспитывает сына. В группе Serebro она была с 2006 по 2018 годы.

Пик популярности коллектива пришелся на 2007 год, когда на "Евровидении" группа Serebro заняла третье место.

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