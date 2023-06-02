Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер впервые увидели вместе

Актера Тимоти Шаламе и американскую телезвезду, модель и предпринимательницу Кайли Дженнер впервые увидели вместе. Кадры опубликовал Page Six.

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На снимках видно, как знаменитости проводят время на природе. Это первые совместные кадры Шаламе и Дженнет после слухов об их романтических отношениях.

В апреле Тимоти Шаламе заподозрили в романе с Кайли Дженнер. По данным источников, Шаламе и Дженнер состоят в отношениях с января 2023 года. Отмечается, что пара якобы вместе отметила Новый год в Аспене, после чего отправилась в отпуск на острова Теркс и Кайкос. Однако ни Дженнер, ни Шаламе, ни их представители данную информацию не комментировали.