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Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер впервые увидели вместе

Актера Тимоти Шаламе и американскую телезвезду, модель и предпринимательницу Кайли Дженнер впервые увидели вместе. Кадры опубликовал Page Six.

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер впервые увидели вместе
© Lenta.ru

На снимках видно, как знаменитости проводят время на природе. Это первые совместные кадры Шаламе и Дженнет после слухов об их романтических отношениях.

В апреле Тимоти Шаламе заподозрили в романе с Кайли Дженнер. По данным источников, Шаламе и Дженнер состоят в отношениях с января 2023 года. Отмечается, что пара якобы вместе отметила Новый год в Аспене, после чего отправилась в отпуск на острова Теркс и Кайкос. Однако ни Дженнер, ни Шаламе, ни их представители данную информацию не комментировали.

Ранее Дженнер рассталась с рэпером Трэвисом Скоттом. Пара начала встречаться в 2017 году, затем Кайли и Трэвис «взяли паузу» в октябре 2019 года, а весной 2021 года вновь сошлись. В 2018 году у них родилась дочь Сторми, а в 2022 году — сын.

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