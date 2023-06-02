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Саша Черно сообщила, что они с супругом Иосифом Оганесяном покинули «Дом-2»

Она отмечала, что у пары были причины, чтобы вернуться в телешоу, однако теперь им пора покинуть проект.

Черно сообщила, что они с супругом покинули «Дом-2»
© runews24.ru

Звезда телешоу «Дом-2» Саша Черно сообщила о том, что они с супругом Иосифом Оганесяном покинули телепроект. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

На проекте супруги провели семь месяцев. Вернуться в телешоу они решили из-за кризиса в паре, а также других семейных проблем. Возвращение на проект помогло супругам избежать развода.

Саша Черно на протяжении всего проекта ссорилась с участниками и даже ведущей шоу. С каждым днем конфликтов становилось все больше, а потому молодая мама не выдержала. Саша Черно рассказала, что долгое время они с мужем пытались покинуть проект, однако продюсеры телешоу не разрешали им этого.

Теледива рассказала, что у нее были причины, чтобы вернуться на проект, однако сейчас наступил момент, когда им стоит уйти.

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