Глюкоза: «Тусовочной молодости у меня не было»

Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, родилась и выросла в Москве. Несмотря на это, по словам самой Натальи, город она почти не знает и даже хочет нанять экскурсовода, чтобы изучить столицу вдоль и поперек. Сейчас времени на прогулки у певицы совсем нет, а в детстве она любила мечтать о полете в космос, сидя у ракеты на ВДНХ, или бегать по двору с друзьями. О памятных местах детства и юности, о неудачном концерте и первом медленном танце Наталья рассказала в интервью «Мосленте». Ниже — ее монолог.

© Мослента

О детстве в Москве, любимом дворе и ракете на ВДНХ

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Выросла я на Проспекте Мира и почти все детство провела у себя на районе. Знаю там все закуточки, парки, лавочки. А вот остальной город я, к сожалению, знаю плохо. У меня даже мечта есть: хочу взять экскурсовода и ходить несколько дней, изучать с ним Москву. Мне стыдно признаться, что я коренная москвичка, а так плохо здесь ориентируюсь. Вот такой парадокс! Я заметила, что зачастую приезжие знают город намного лучше.

С друзьями мы раньше любили болтаться на ВДНХ. Там было много разных интересностей: и карусели, и ролики, и множество павильонов, по которым нам безумно нравилось шляться. Но самое крутое развлечение моего детства — конечно, катание на метро и троллейбусах.

Самое памятное место, которое прочно ассоциируется с детством, — это как раз ракета на ВДНХ. Я всегда на нее смотрела и думала: «Вот бы залезть на самый верх и скатиться, как с горки». Возле этой ракеты мы часто с ребятами сидели, болтали о всяком и мечтали о полете в космос.

К памятным местам я бы отнесла и мой двор. Там всегда было много детей, много веселья, много смеха. Мы постоянно играли в казаки-разбойники, в ножички, еще во что-то. Еще мы все время забирались в институт, который, кстати, окончил мой папа. Это был институт инженеров. Нас постоянно оттуда гоняли, и из-за этого еще сильнее хотелось туда пробраться.

О том, каково стать звездой, когда ты еще ребенок

Особенно погулять и повеселиться у меня в детстве не получалось, так как пришла известность, а вместе с ней убавилось свободного времени. Популярность — это вообще вещь очень классная, особенно если она у тебя разворачивается в позитивном ключе. Все тебя любят, все с тобой фотографируются, все помогают, везде можно пробежать без очереди. Но в то же время это и большая ответственность. Тем более если ты еще юн, и твоя аудитория — тоже дети.

Со мной всегда рядом были правильные люди: директора, менеджеры и ассистенты. Все они ко мне хорошо относились, любили и по-настоящему за меня переживали. Поэтому без присмотра я не оставалась никогда, а когда пришла известность, то оберегать стали еще больше.

Самое сложное — это удержаться на плаву. Многие люди, начавшие свою актерскую или музыкальную карьеру еще в детстве, быстро потухают. Ты еще ребенком привыкаешь к популярности, вниманию, востребованности, а в какой-то момент все исчезает. Очень сложно бывает все забыть и адаптироваться в мире других профессий, привыкнуть к «обычной» жизни. Поэтому очень важно, став популярным в детстве, пройти этот путь достойно и зарекомендовать себя уже во взрослом возрасте.

О том, почему не ходила по клубам

Тусовочной молодости у меня тоже особо не было. В 16 лет я уже начала работать, в 18 вышла замуж, а потом и дети родились. По клубам и барам практически не ходила. Но рестораны обожала! Был раньше такой ресторан «Яр» на Ярославском Шоссе. Там случился мой первый медленный танец. Вообще частенько туда заглядывала. А потом началась работа, съемки, разъезды. Все время была занята. Да и сейчас я предпочитаю домашние вечеринки. Люблю, когда рядом все свои и можно расслабиться, когда нет лишних телефонов, и я могу быть собой.

Я, кстати, в молодости очень любила фильм «Ночной Дозор» с Жанной Фриске и Хабенским. Там показывали гостиницу «Космос». Мне почему-то всегда казалось, что это какое-то мистическое место. До сих пор она мне очень нравится.

Очень любила раньше Парк Горького. До сих пор люблю. Сейчас там особенно красиво. Всегда цветы, и из-за этого создается ощущение праздника, полного расслабления и погружения в атмосферу отдыха. Мало где еще в городе можно так себя почувствовать.

О том, почему москвичи другие

Я сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге на съемках и даже здесь вижу, насколько люди разные. Как минимум чувствуется, что Питер — это культурная столица. Да, это проявляется не во всех людях. В любом городе есть как культурные жители, так и не очень. А сейчас еще многие открыли для себя путешествия, поэтому судить людей по их месту жительства становится сложно.

Я по Санкт-Петербургу много гуляю, и ко мне часто подходят на улицах. Да, меня узнают и в Москве, но смысл в том, как люди это делают. В Питере у прохожих на лице вселенская радость, чуть ли не слезы на глазах. Тысячу комплиментов скажут: «Ой, мы вас смотрели!», «Мы вас так любим!». И не стесняются ведь подойти! Меня поражает такая открытость. И здорово, что люди не стесняются своих эмоций, своих чувств, не стесняются показать, что им что-то нравится, что от чего-то они фанатеют. Москва в этом плане более чопорная. Люди больше заняты своими делами, их сложнее удивить.

Если я еду в другие города России, например, Екатеринбург или еще куда, то уже особой разницы не чувствую. Города-миллионники похожи друг на друга и люди там развиваются, учатся, ездят в столицу работать, привозят оттуда какие-то навыки.

Я Краснодар очень люблю, он такой теплый, разгуляй. Вообще юг России любит тусить погромче и помасштабнее. Северные города спокойнее. Даже на концертах я это вижу, народ надо дольше раскачивать. Ну а что поделать? Погода холодная.

О самом коротком сотрудничестве

Я часто работаю с другими артистами, записываю коллаборации, принимаю участие в съемках разных шоу. Так как я человек коммуникабельный, то сложности в общении возникают довольно редко, особенно в работе. Я умею слышать другого человека, умею договариваться. Да и как-то везет мне на людей. Меня всегда окружают настоящие профессионалы, фанаты своего дела, очень добросовестные ребята.

У меня была интересная работа, кстати, с Витасом. Мы с ним выступали на одной сцене, пели военную песню ко Дню Победы. Признаюсь честно, учили песню порознь и не смогли даже вместе порепетировать. Он был на гастролях, я тоже где-то в разъездах. И вот в первый раз мы встретились только на сцене, уже во время выступления на Красной Площади. После этого никогда не виделись. Представляете? Это было самая короткая совместная работа в моей жизни, длиною в песню.

О худшем концерте в Москве

Свой первый большой концерт в столице я до сих пор жду. Конечно, я выступала в клубах, ресторанах, на заказных мероприятиях, выпускных, фестивалях и Днях города. Но моего сольного большого концерта еще не случилось.

Зато я отлично помню свой худший концерт в Москве. Это было дико смешно! Выступала я в каком-то ресторане -- «Бакинский дворик» он, по-моему, назывался. Получилось так, что организаторы перепутали все даты, купили наш концерт и поставили его случайно в день какого-то большого праздника. В итоге люди не пришли. Мы с музыкантами выходим на сцену, а там практически пустой зал. Я, конечно, офигела... Честно, даже расстроилась. Но сразу подъехал мой фан-клуб, они знали, что я там буду выступать, и пришли меня поддержать.

В итоге концерт состоялся, и неплохой. Организаторы сказали, что не будут ничего отменять, так как уже все спланировано, есть договоренности. Сказали: «А спойте для нас, для нашего коллектива!» Вот так и получилось.

О мечте сняться в военном фильме

Я сейчас снимаюсь в фильме «Моя ужасная сестра 2». Самое сложное во всем этом — график. У меня иногда появляется ощущение, что я работаю на заводе. Конечно, это творчество, искусство, это совершенно особенная атмосфера. Эмоции, когда произносится заветное «Начали!», и все затихают в ожидании твоих реплик, не сравнить ни с чем. А когда режиссер говорит: «Стоп! Снято!» Особенно если получилось все с первого дубля, то это вообще какое-то оргазмическое состояние. В этот момент вся усталость уходит. Но я не представляю, как профессиональные актеры снимаются параллельно в трех фильмах. Для меня это что-то фантастическое.