Актриса Мельникова пришла с «несчастным» сыном на вечеринку Асмус
Актриса Дарья Мельникова, известная многим по роли Жени из «Папиных дочек», недавно появилась на вечеринки у Кристины Асмус с семилетним сыном Артуром. Многие отметили, что мальчик выглядит несчастным, пишет портал «7Дней».
Прошлой весной Мельникова разошлась с мужем при неприятных обстоятельствах и теперь одна воспитывает двух сыновей. С одним из них она пришла на юбилей к Асмус, где мальчику, судя по всему было не очень весело. Внимательные пользователи Сети, изучив фотографии с мероприятия, сделали вывод, что ребенок несчастен и скучает по отцу, который с позором сбежал за границу.
Однако есть в этой истории и счастливый человек. Кристина Асмус уже второй месяц рассказывает о том, какое невероятное мероприятие получилось в ее честь.