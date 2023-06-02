Мельникова пришла с «несчастным» сыном на вечеринку Асмус

Прошлой весной Мельникова разошлась с мужем при неприятных обстоятельствах и теперь одна воспитывает двух сыновей. С одним из них она пришла на юбилей к Асмус, где мальчику, судя по всему было не очень весело. Внимательные пользователи Сети, изучив фотографии с мероприятия, сделали вывод, что ребенок несчастен и скучает по отцу, который с позором сбежал за границу.